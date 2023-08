Siegstrecke bleibt voraussichtlich bis Ende September gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Au (Sieg) und Wissen im Kreis Altenkirchen bleibt wohl bis Ende September gesperrt, weil sich Teile der Strecke gesenkt haben. Warum ist noch unklar.

Zwischen Au (Sieg) und Wissen fahren wegen der Streckensperrung nach Angaben des Zweckverbands SPNV-Nord und des Nahverkehrs Westfalen-Lippe alle halbe Stunde Ersatzbusse.

Reisezeit verlängert sich um etwa eine halbe Stunde

Vom Regionalexpress 9 aus Köln haben Reisende in Au direkten Anschluss mit dem Bus, in Wissen können Reisende dann direkt in die Regionalbahn 90 in Richtung Siegen umsteigen. Auch in umgekehrter Richtung bestehe direkter Anschluss, heißt es. Die Reisezeit auf der Siegstrecke verlängert sich dadurch um etwas mehr als eine halbe Stunde, teilt die Bahn auf ihrer Internetseite mit.

Gleisabsenkung führt zur Sperrung

Seit dem 20. August ist die Strecke bereits gesperrt. Die Deutsche Bahn versucht nach eigenen Angaben derzeit mit sogenannten Sondierungsbohrungen herauszufinden, warum sich der Bahndamm auf etwa 30 Metern gesenkt hat. Anfang kommender Woche erwartet sie Ergebnisse der Untersuchungen.

Bahn: Siegstrecke möglicherweise noch länger gesperrt

Die Siegstrecke bleibt nach Angaben des SPNV-Nord und des Nahverkehrs Westfalen-Lippe voraussichtlich bis Ende September gesperrt. Auf SWR-Anfrage nennt die Deutsche Bahn noch keinen genauen Termin. Dieser stehe erst nach Abschluss der Sondierungsbohrungen fest. Die Strecke könnte auch noch deutlich länger gesperrt bleiben, so ein Bahnsprecher.