Oben-Ohne-Baden in den städtischen Schwimmbädern erlaubt

In allen Schwimmbädern der Stadt Siegen dürfen jetzt die Badegäste mit freiem Oberkörper schwimmen gehen – also auch Frauen. Für alle reiche künftig nur eine Badehose aus. Die Sprecherin der Stadt sagte dem SWR, die neue Regelung gelte ab sofort, auch wenn die entsprechende Verordnung noch überarbeitet werde. Der Rat der Stadt Siegen hatte vor kurzem beschlossen, das Oben-Ohne-Baden in allen Bädern der Stadt zu erlauben – also in den beiden Freibädern und den drei Hallenbädern. Auch Burkinis, die den ganzen Körper verhüllen, sind demnach in den Siegener Schwimmbädern erlaubt.