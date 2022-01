Defekter ICE - Kaum noch Behinderungen

Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein ICE der Deutschen Bahn am Freitagmorgen wenige hundert Meter vor dem Bahnhof in Siegburg liegengeblieben. Zahlreiche auf der Schnellstrecke verkehrende Züge zwischen Köln und Frankfurt/Main mussten deshalb umgeleitet werden und hielten nicht an den Bahnhöfen Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg/Lahn. Am Mittag sagte ein Bahn-Sprecher, dass die Umleitungen nicht mehr nötig seien. Es gebe nur noch Verspätungen von etwa 15 Minuten. Ansonsten laufe der Verkehr auf der Strecke wieder normal.

Die etwa 200 Passagiere des liegengebliebenen ICE wurden auf offener Strecke evakuiert. Wie der Bahn-Sprecher weiter erklärte, bemüht sich das Unternehmen, die Oberleitung zwischen den Bahnhöfen Köln Messe/Deutz und Siegburg/Bonn so schnell wie möglich zu reparieren. Dies könne noch "bis in die Nachtstunden" des Silvestertages dauern. Der Zugverkehr sei dadurch aber nicht beeinträchtigt.