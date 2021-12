Shuttle-Service im Ahrtal macht Pause

per Mail teilen

Der Shuttleservice im flutgeschädigten Ahrtal macht bis voraussichtlich 1. März eine Winterpause. Bis jetzt seien rund 100.000 freiwillige Helfer befördert worden, teilte der Mit-Initiator des Shuttledienstes, Marc Ulrich, mit. In der kalten Jahreszeit und in der vierten Corona-Welle sei die Zahl der helfenden Hände allerdings gesunken. Auch viele Flutopfer wollten erst einmal zur Ruhe kommen. Wichtig sei aber, dass nur der Bustransfer pausiere. Wer Hilfe brauche, bekomme sie weiter über die Internetseite helfer-shuttle.de. Ebenso werde in den flutgeschädigten Ortschaften immer noch nachgesehen, wo Hilfe nötig ist.