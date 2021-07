Der Prozess um den brutalen Angriff auf eine Shisha-Bar in Koblenz ist zu Ende: Das Landgericht verurteilte den Auftraggeber zu dreieinhalb Jahren Haft. Die muss er aber nicht sofort antreten.

Der 29-Jährige konnte das Gericht durch den Haupteingang verlassen, denn der Haftbefehl gegen ihn wurde vorerst ausgesetzt. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, muss der Auftraggeber des Überfalls auf die Shisha-Bar in der Koblenzer Altstadt voraussichtlich noch für etwas mehr als zwei Jahre ins Gefängnis.

Den Rest seiner Strafe habe der Angeklagte schon abgesessen, urteilten die Richter. Der Mann saß zuletzt sechs Monate in Untersuchungshaft, davor war er vier Monate in Bosnien im Gefängnis. Diese Zeit werde dem Beschuldigten wegen der schlechten Haftbedingungen doppelt angerechnet, entschied das Gericht.

Nach der Tat hatte sich der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft nach Bosnien und Herzegowina abgesetzt. Dort wurde er verhaftet und konnte erst vor etwa einem halben Jahr nach Deutschland überführt werden.

Das Landgericht Koblenz hat den Auftraggeber im Shish-Bar-Prozess verurteilt. Der 29-Jährige nahm das Urteil äußerlich gelassen zur Kenntnis und konnte das Gericht durch den Haupteingang verlassen. SWR

Überfall aus Shisha-Bar im Januar 2018 in Auftrag gegeben

Die Richter sehen als erwiesen an, dass der Angeklagte als Chef einer rockerähnlichen Gruppierung Rache an dem Betreiber der Shisha-Bar nehmen wollte. Es habe offenbar mehrere Gründe gegeben, die den Mann dazu veranlassten, den Überfall auf die Shisha-Bar im Januar 2018 in Auftrag zu geben, so die Richter. Sie verurteilten ihn wegen Landfriedensbruch und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung - außerdem wegen räuberischer Erpressung in einem anderen Fall.

Der 29-Jährige hatte zu Beginn des Prozess gestanden, den Auftrag für die Attacke angeordnet zu haben. Sein Geständnis habe sich positiv auf die Bemessung des Strafmaßes ausgewirkt, betonte der Vorsitzende Richter. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Bei einem ersten Prozess wurden im Juli 2019 acht der elf Angeklagten überwiegend zu Jugendstrafen verurteilt. Sie hatten den Angirff auf die Shisha-Bar in der Koblenzer Altstadt ausgeführt. SWR

Komplizen des Auftraggebers bereits 2019 verurteilt

Anfang 2018 waren mehrere junge Männer mit Eisenstangen und Baseball-Schlägern bewaffnet in die Bar in der Koblenzer Altstadt eingedrungen. Bei dem Angriff wurde ein Mitarbeiter mit einem Messer schwer verletzt.

Bei dem anschließenden Prozess im Juli 2019 wurden acht der elf Angeklagten überwiegend zu Jugendstrafen verurteilt. Sie hatten den Angirff auf die Shisha-Bar in der Koblenzer Altstadt ausgeführt. Der jetzt verurteilte Auftraggeber saß damals nicht auf der Anklagebank, weil er sich ins Ausland abgesetzt hatte.