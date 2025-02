Ab Sommer soll es in Neuwied einen Frauennotruf geben. Der Landkreis will damit ein Beratungsangebot für Frauen und Mädchen schaffen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind.

Seit dem vergangenen Jahr hatte sich der Kreisreis Neuwied um ein eigenes Hilfsangebot für Opfer sexualisierter Gewalt bemüht. Der Grund: Die bestehenden Angebote sollten zum Jahresende auslaufen. Unter anderem hatte sich ein Verein aufgelöst, der sich jahrelang in diesem Bereich engagiert hatte. Und auch der Frauennotruf Koblenz hatte angekündigt, dass er den Kreis Neuwied nicht auf Dauer weiter mitversorgen könne. Denn die Koblenzer Beratungsstelle ist nach eigenen Angaben schon seit Jahren überlastet.

Lange war nicht klar, ob es für den geplanten Frauennotruf Neuwied ausreichend Geld gibt. Der Kreistag hatte zwar Gelder zur Verfügung gestellt, alleine hätte diese Summe laut Kreisverwaltung aber nicht ausgereicht. Um den Frauennotruf Neuwied aufzubauen, sei der Kreis auf Zuschüsse vom Land angewiesen. Diese wurden schließlich im Januar von der Landesregierung bewilligt.

Erfahrener Verein wird Träger des neuen Frauennotrufs Neuwied

Als Träger konnte demnach der Verein "Frauen gegen Gewalt e.V. Westerburg" gewonnen werden. Eine Sprecherin des Vereins sagte dem SWR: "Wir sind sehr froh, dass das jetzt genehmigt wurde." Durch Angebote wie den geplanten Frauennotruf Neuwied solle sichergestellt werden, dass Frauen zeitnah und wohnortnah Hilfe bekommen. "Es geht darum, dass flächendeckend Hilfe vorhanden ist."

Ein Frauennotruf biete seine Beratung nicht nur telefonisch und online an, sondern ermögliche auch das vertrauliche, persönliche Gespräch, so der Verein. Es sei aber jeder Frau selbst überlassen, in welcher Form sie die Beratung wahrnehmen wolle. Es gebe Frauen, die lieber anonym per Telefon über einen Übergriff sprechen wollten, da das Thema auch stark schambehaftet sei.

Sehr viele Frauen, die häusliche Gewalt erleben, erleben in ihrer Beziehung auch sexualisierte Gewalt

Beraterinnen begleiten betroffene Frauen zur Polizei oder zum Gericht

"Frauen gegen Gewalt" betreibt unter anderem auch den Frauennotruf Westerburg und die Interventionsstelle Westerwald. Diese Vernetzung hat den Vorteil, dass Frauen so auch an andere Stellen weitergeleitet werden können. Zum Beispiel, wenn sie nicht nur von einer Form von Gewalt betroffen sind: "Sehr viele Frauen, die häusliche Gewalt erleben, erleben in ihrer Beziehung auch sexualisierte Gewalt", sagte eine Sprecherin. Die Beraterinnen begleiteten die betroffenen Frauen auf Wunsch auch zur Polizei oder zum Gericht.

Laut Kreis Neuwied geht der "Frauennotruf Neuwied" im Sommer an den Start. Deswegen sei der Kreis aktuell auf der Suche nach Personal und einer passenden Immobilie. Bis der Frauennotruf eingerichtet sei, werde sich der Frauennotruf Koblenz noch weiter um die Betroffenen aus Neuwied kümmern.