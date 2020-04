Die Seniorenheime im Norden von Rheinland-Pfalz bereiten sich in unterschiedlicher Weise auf den Fall vor, dass sich ihre Bewohner möglicherweise mit dem Coronavirus infizieren. Dann sollten sie nach den Vorgaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium isoliert werden. Das sei eine Empfehlung, an die man sich unbedingt halten werden, sagte ein Seniorenheim in Neuwied. Gesonderte Isolier-Stationen müssten dafür nach Angaben einer Koblenzer Heimleitung nicht geschaffen werden - viele Bewohner hätten sowieso Einzelzimmer oder eigene Wohnungen. Auch der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt erklärt, dass infizierte Senioren Zimmer- oder Stationsweise isoliert werden könnten. Für die Pflege würden sich die Mitarbeiter dann mit entsprechender Ausrüstung schützen - ähnlich wie in Krankenhäusern. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, würde man die Kontakte nachverfolgen, besonders auf mögliche Symptome achten und entsprechend testen, so die AWO.