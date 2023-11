Seniorenheim in Katzenelnbogen: Feuerwehreinsatz wegen Desinfektionsmittel

In einem Seniorenheim in Katzenelnbogen ist am Mittwochabend hochkonzentriertes Desinfektionsmittel ausgelaufen. Drei Menschen erlitten dabei Atemwegsreizungen.

Die Feuerwehr sei gegen 20:30 Uhr alarmiert worden, sagte Feuerwehreinsatzleiter Carsten Rübsamen dem SWR. Mitarbeitende des Seniorenheims in Katzenelnbogen (Rhein-Lahn-Kreis) hätten in einem Raum einen beißenden Geruch bemerkt. Gefahrstoffzug des Rhein-Lahn-Kreises wurde alarmiert Da zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, um welche Flüssigkeit es sich handelte, wurde den Angaben zufolge auch der Gefahrstoffzug des Rhein-Lahn-Kreises alarmiert. Mit Schutzanzügen und Atemmasken hätten die Einsatzkräfte das Seniorenheim betreten, sagte Rübsamen. Dabei habe sich herausgestellt, dass in einem Fäkalienraum, in dem beispielsweise Bettpfannen gereinigt werden, hochkonzentriertes Desinfektionsmittel ausgelaufen war. Drei Menschen wegen Atemwegsreizungen behandelt Die Feuerwehr habe die ausgelaufene Flüssigkeit aufgefangen und entsorgt, teilte Einsatzleiter Rübsamen weiter mit. Anschließend sei der kleine Raum mit Wasser gereinigt und gründlich gelüftet worden. Drei Mitarbeitende des Seniorenheims wurden den Angaben zufolge durch den Kontakt mit der reizenden Flüssigkeit verletzt. Sie seien wegen Reizung der Atemwege vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bewohner des Seniorenheims seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen, so Feuerwehreinsatzleiter Rübsamen. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.