Die Hochschule Koblenz hat zum Semesterbeginn am Montag knapp 900 Erstsemester in einem Online-Livestream begrüßt. Nach Angaben der Hochschule ersetzte zum ersten Mal eine Begrüßung der Neu-Studierenden in Talkshow-Format die traditionelle Einführung im Hörsaal. Teil der digitalen Einführungsveranstaltung waren unter anderem Interviews eines Kölner Moderators mit Ansprechpartnern und Mitarbeitenden der Hochschule. Insgesamt sind aktuell gut 9500 Studierende an der Hochschule Koblenz mit den drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen eingeschrieben.