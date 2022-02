SEK nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

per Mail teilen

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagnachmittag in Lahnstein einen Mann festgenommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz soll der 29-Jährige im größeren Stil mit Marihuana und Amphetaminen gehandelt haben. Der Beschuldigte aus dem Raum Koblenz sitzt laut Staatsanwaltschaft derzeit in Untersuchungshaft. Er war mit zwei weiteren Insassen im Auto unterwegs gewesen, als die Polizei ihn festnahm. Die beiden anderen Personen seien aber nicht festgenommen worden, weil gegen sie kein Tatverdacht bestehe.