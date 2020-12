per Mail teilen

Auf einem Campingplatz in Landkern ist am Mittwochmorgen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei angerückt. Die Beamten durchsuchten das Haus eines 44-Jährigen nach Schusswaffen. Der Einsatz fand gegen 9:00 Uhr statt. Rund ein Dutzend schwer bewaffneter Polizisten rückte an. Grund dafür war ein Anruf der Ex-Freundin des Hausbesitzers. Nach Angaben der Polizei hatte es Streit gegeben. Die Frau war besorgt darüber, dass der 44-Jährige ihr etwas antun könnte.

Dabei war auch die Rede von Schusswaffen, die in seinem Besitz sein sollten. Diese konnten bei der Durchsuchung allerdings nicht gefunden werden. Auch der Mann wurde nicht angetroffen, wie die Polizei auf Nachfrage berichtet. In der Sache wird weiter ermittelt.