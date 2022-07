SEK-Einsatz: Schlag gegen Rockerbande "Hells Angels"

Der SEK-Einsatz am Mittwoch in Asbach war laut Staatsanwaltschaft Koblenz ein Schlag gegen die Rockerbande "Hells Angels". Spezialeinsatzkräfte hätten dabei eine Freizeithalle durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz ging es dabei um den Verdacht, dass die mittlerweile verbotene Hells Angels Niederlassung aus Bonn dort ein neues Clubhaus errichtet hat. Bei der Durchsuchung seien auch einige Lederwesten mit Hells Angels-Abzeichen sichergestellt worden. Außerdem sieben Schreckschuss-Pistolen und diverse Hieb und Stichwaffen. Die SEK-Beamten hätten auch Mobiltelefone und Computerfestplatten beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden müssten. Der Einsatz in Asbach war laut Staatsanwaltschaft Teil einer größeren Razzia, bei der in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen insgesamt 25 Objekte durchsucht wurden.