Das tödliche Seilbahnunglück in Italien bewegt auch die Mitarbeiter der Koblenzer Seilbahn. Dabei zählen Seilbahnen zu den sichersten Verkehrsmitteln der Welt, sagt der Koblenzer Seilbahnchef.

Bezogen auf die Anzahl der beförderten Fahrgäste seien Seilbahnen sogar das sicherste Verkehrsmittel der Welt - noch vor Flugzeugen, sagte der Geschäftsführer der Koblenzer Seilbahn Eugen Nigsch auf SWR-Anfrage. "Seilbahnen unterliegen sehr strengen Sicherheitsvorschriften und werden regelmäßig, in kurzen Intervallen gewartet und streng kontrolliert", so Nigsch.

Hohe Sicherheitsstandards bei Seilbahnen

Auch die Koblenzer Seilbahn wird nach Angaben von Eugen Nigsch immer wieder auf mögliche Schäden an den Seilen oder Bremsen überprüft. Die Seilbahn hat ein Zugseil und vier Tragseile. Mindestens einmal im Jahr werde am Zugseil eine sogenannte magnetinduktive Prüfung gemacht, das heißt dann werde es geröntgt.

Einmal im Monat fahre ein Seilbahnmitarbeiter die Seile auf einem Kabinendach ab und begutachte die Vorrichtungen. Außerdem gibt es nach Angaben von Seilbahnchef Nigsch tägliche Kontrollen an der Anlage. So werde etwa überprüft, ob das Zugseil ordnungsgemäß laufe oder ob die Bremsscheiben und -beläge funktionieren.

In einem 150-seitigen Katalog sei genau aufgeführt, wann, welches Teil der Koblenzer Seilbahn kontrolliert und gewartet werden muss. "Das sind viel strengere Regeln als bei einem Auto, die Sicherheitsstandards sind viel höher", das sagt auch Dirk Moll von der Firma Rotec in Stuttgart. Der Maschinenbauingenieur prüft seit mehr als zehn Jahren die Seilbahn hoch zur Festung Ehrenbreitstein.

Jetzt pendelt sie wieder nach einer langen Winterpause - aber unter Corona-Auflagen SWR

"Was die Koblenzer Seilbahn betrifft, schlafe ich mit einem absolut ruhigen Gewissen."

Koblenzer Seilbahn wieder in Betrieb

Jeweils im Frühjahr bevor sie nach der Winterpause in Betrieb geht, muss Moll eine Hauptuntersuchung vornehmen. "Dann wird die Seilbahn auf Herz und Nieren kontrolliert", sagt er. Erst vor ein paar Wochen war der Seilbahnfachmann in Koblenz und hat die Anlage freigegeben. Seit Samstag ist sie wieder in Betrieb.

Zu der Ursache des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore möchten beide Experten nicht spekulieren. Doch sowohl Dirk Moll als auch Eugen Nigsch vermuten, dass äußere Einflüsse die Gondel zum Absturz gebracht haben könnten. "Äußere Einflüsse waren die Ursache von vielen Seilbahnunglücken", sagt Nigsch. Er nennt etwa das Seilbahnunglück in Cavalese in den Dolomiten 1998. Damals kappte ein US Militärflugzeug im Tiefflug das Tragseil.

In Italien hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach dem Unglück aufgenommen. "Das zu untersuchen und die genauen Umstände zu klären, das wird sicher länger dauern, möglicherweise haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt", sagt Dirk Moll.