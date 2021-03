Am Freitag sind auf dem Gelände eines Yachtclubs in Koblenz fünf Segelboote in Brand geraten. Die Boote wurden dabei zum Teil komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im fünfstelligen Bereich aus. Was den Brand verursacht hat, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.