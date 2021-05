Im Norden von Rheinland-Pfalz warnt die Feuerwehr eindringlich davor, zugefrorene Seen und Eisflächen zu betreten. Wegen der eisigen Temperaturen sind in der Region einige Seen teilweise zugefroren, aber noch viel zu dünn - wie etwa der Herthasee im Rhein-Lahn-Kreis, der Jungfernweiher bei Ulmen im Kreis Cochem-Zell, die Seen der Westerwälder Seenplatte oder der Wiesensee. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Westerburg im Westerwald – Peter Baumann - sagte, das Eis auf dem Wiesensee sei noch viel zu dünn und nicht tragfähig. Es zu betreten sei lebensgefährlich. Er warnt eindringlich davor auch am flachen Ufer auf das Eis zu gehen. Kinder könnten einbrechen und unter das Eis gezogen werden. Eisflächen dürfen grundsätzlich erst dann betreten werden, wenn sie freigeben sind. Das dürfen nach Angaben einer Sprecherin des WW-Kreises nur die Eigentümer, Im Falle der Westerwälder Seenplatte wäre das der Nabu. Dieser müsse aber zusätzlich einen Gutachter damit beauftragen, das Eis auf seine Dicke zu überprüfen.