In Seelbach im Westerwald haben Polizei und Feuerwehrleute gestern am späten Dienstagabend nach einem elfjährigen Mädchen gesucht, das vermisst gemeldet worden war. Gegen 1:00 Uhr fanden die Rettungskräfte das Mädchen in der Nähe seines Wohnhauses und brachten es zu den Eltern zurück. Über die Hintergründe des Verschwindens ist noch nichts bekannt. Neben der Polizei aus Altenkirchen und Betzdorf waren Feuerwehren aus Puderbach, Pleckhausen und Berod im Einsatz.