Theater, Schwimmbäder und Kinos im Norden des Landes bereiten sich auf den Neustart nach der Corona-Zwangspause vor. Ende Mai dürfen sie wieder öffnen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Unter anderem sehen die Pläne des Landes vor, dass Theater, Kinos, Freibäder, Fitnessstudios und Konzertbühnen ab dem 27. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen.

Schlosstheater Neuwied plant Theaterstück zur Corona-Krise

Viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Region bereiten sich deshalb jetzt auf die Wiedereröffnung vor. Der Intendant des Schlosstheater in Neuwied, Lajos Wenzel, teilte beispielsweise mit, dass der normale Spielbetrieb in diesem Sommer zwar nicht mehr aufgenommen werde, allerdings sei ein aktuelles Theaterstück über die Corona-Krise geplant. Anfang Juni sollen die ersten Vorstellungen gezeigt werden.

Verspäteter Saisonstart für Freibäder

Die Schwimmbäder im nördlichen Rheinland-Pfalz - unter anderem in Lahnstein und Ransbach-Baumbach - machen sich zurzeit ebenfalls bereit für den verspäteten Saisonstart. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat das Hallenbad bereits gereinigt. Die Füllung des Beckens dauere eine Woche, sagte ein Sprecher. Eine mögliche Öffnung des Freibades bräuchte jedoch einen längeren Vorlauf, da noch keine Saisonkräfte eingestellt wurden. Außerdem bräuchten die Kommunen vor der Öffnung noch genaue Vorgaben - zum Beispiel für Hygienekonzepte. Konkrete Termine für den Neustart gibt es in den Kommunen bisher nicht.

Messen sollen nach den Plänen der Landesregierung ab dem 10. Juni wieder möglich sein. In der Rhein-Mosel-Halle steht nach Angaben der Veranstalter jedoch noch kein Messetermin fest.