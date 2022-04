Hallenbäder senken Wassertemperatur zum Energiesparen

Erste Hallenbäder im nördlichen Rheinland-Pfalz senken nach eigenen Angaben die Wassertemperatur - etwa in Mayen oder Cochem. Damit folgen sie einem Aufruf der Bundesregierung zum Energiesparen. Das Nettebad in Mayen hat nach eigenen Angaben die Wassertemperatur von 29 auf 28 Grad gesenkt. Die Temperatur in der Halle selbst wurde von 33 auf 28 Grad minimiert. Auch das Moselbad in Cochem hat die Wassertemperatur in den Becken um 1 Grad verringert. Nach eigener Auskunft falle das den Kunden aber oft gar nicht auf. Neben den Schwimmbädern ruft auch das Bistum Trier mit der Aktion "1 Grad weniger" die Menschen dazu auf, Heizenergie zu sparen. Der Generalvikar des Bistums plädiert außerdem dafür, die Kirchenheizungen abzustellen oder deutlich zu drosseln. Damit könnten die Kirchengemeinden nicht nur ein Zeichen setzen gegen die Abhängigkeit von russischem Gas oder Öl, sondern gleichzeitig auch etwas fürs Klima zu tun.