Sommerliche Temperaturen im Norden von Rheinland-Pfalz: Abkühlung gibt's im Freibad. Wir sagen Ihnen, wo Sie im Norden von Rheinland-Pfalz einen Sprung ins kühle Nass wagen können.

Schwimmbäder im Kreis Ahrweiler

Das Freizeitbad in Remagen hat eigenen Angaben zufolge jeden Tag von 9 bis 19 Uhr geöffnet - außer montags und mittwochs, da bleibt das Freibad geschlossen. Die Wassertemperatur beträgt nach Angaben der Stadt durchgehend 23 Grad. Tickets können vor Ort erworben werden.

Das Freizeitbad Brohltal startet am Pfingstsamstag, 27. Mai, in die Badesaison.

Das Freibad Ahrweiler war bei der Flutkatastrophe stark beschädigt worden, wurde saniert und 2022 neu eröffnet. Es ist seit Anfang Mai täglich zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet. Die Ahr-Therme in Bad Neuenahr wurde von den Wassermassen komplett zerstört und soll nicht mehr an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden.

Das Siegtalbad in Wissen soll nach Plan am 27. Mai öffnen. Im Freibad in Dickendorf startet voraussichtlich am 1. Juni die neue Freibadsaison.

Das Freibad in Daaden hat bereits seit dem 21. Mai geöffnet - täglich von 10 bis 20 Uhr.

Schwimmen an der Mosel im Kreis Cochem-Zell

Das Freibad des Moselbades in Cochem wird laut eigener Homepage am 27. Mai öffnen. Die Schwimmbäder in Treis-Karden und Ellenz-Poltersdorf haben dagegen bereits seit dem 18. Mai geöffnet. Infos zu den einzelnen Bädern gibt es auf der Seite des Moselbads Cochem.

Freibäder im Kreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz

Das Freibad in Winningen hat seit dem 12. Mai von 9:30 bis 19:30 Uhr geöffnet - witterungsbedingte Änderungen bleiben vorbehalten.

Das Erlebnisbad Maifeld hat seit dem 23. Mai wieder auf, aber nach eigenen Angaben montags geschlossen. Dienstag bis Freitag öffnet das Freibad von 14 bis 19 Uhr. Am Wochenende bereits ab 12 Uhr.

Das "Ons Schwemmbad" in Andernach war früh dran und hat die neue Freibadsaison bereits am 29. April eröffnet. Nach schweren Unwetterschäden im vergangenen Jahr ist das Bad jetzt wieder täglich von 10 bis 19 Uhr für Gäste offen.

Das Pellenz-Bad hat seit dem 6. Mai an allen Tagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem haben Frühschwimmer die Möglichkeit, im Juli und August, jeweils dienstags und donnerstags, ab 7 Uhr ihre Bahnen zu ziehen.

Das Nettebad in Mayen wird nach eigenen Angaben am 3. Juni in die Freibadsaison starten. Das Hallenbad ist bereits geschlossen.

In Vallendar hat das Freibad seit dem 14. Mai geöffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr - Einlassschluss ist bereits um 19 Uhr. Frühschwimmer können zusätzlich immer dienstags schon von 7 bis 8:30 Uhr ins Freibad.

Das Vulkanbad in Mendig hat seit dem 7. Mai täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch das Freibad in Bendorf-Sayn hat geöffnet - täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei kühler Witterung (unter 20 Grad) wird das Bad laut Homepage nur von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Für das Freibad Oberwerth in Koblenz können Tickets auch online gekauft werden. Es hat seit dem 22. Mai wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet - montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 8 bis 20 Uhr. Ab dem 27. Mai ist das Bad dann täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Wie die Stadt Koblenz mitteilt, sind zu Saisonbeginn allerdings sowohl das 50 Meter Becken als auch der neue Sprungturm noch nicht nutzbar, da noch Restarbeiten nötig seien.

Badesaison auf dem Oberwerth in Koblenz. Pressestelle Stadt Koblenz

Abtauchen im Kreis Neuwied

Das Freibad in Rengsdorf wird nach eigenen Angaben am 27. Mai wieder in die Saison starten. Tickets können demnach ausschließlich über das Online-Buchungssystem gekauft werden, ein Kauf an der Kasse sei nicht mehr möglich.

Auch die Deichwelle Neuwied hat wieder ihren Außenbereich für Besucher geöffnet - von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19:30 Uhr. Montags bleibt es geschlossen, da Schulen und Vereine das Freibad dann nutzen.

In Oberbieber öffnet das Freibad nach Angaben des Heimat- und Verschönerungsvereins Oberbieber zum 1. Juli 2023.

Freibäder im Rhein-Lahn-Kreis

Das Freibad Lahnstein ist seit dem 15. Mai täglich von 9:30 bis 20 Uhr geöffnet. Die Hallenbadsaison wurde am 14. Mai beendet. Tickets können online reserviert werden.

Auch das Freibad in Nassau ist wieder offen für Badegäste - aktuell von 10 bis 19 Uhr, in den Sommerferien eine Stunde länger. Tickets können entweder online oder an einem Verkaufsautomaten bargeldlos erworben werden.

Das Freibad Singhofen hat seit dem 18. Mai geöffnet. Montags, mittwochs und freitags von 13 bis 19:30 Uhr, an den restlichen Wochentagen schon ab 10 Uhr.

Im Blauen Ländchen in Nastätten öffnet das Waldschwimmbad ab dem 27. Mai wieder für Badegäste. Tickets können im Onlineshop oder im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung in Nastätten gekauft werden.

Das Freibad in Birlenbach ist in die Freibadsaison gestartet und hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Rheingold-Bad in Sankt Goar-Werlau hat die Freibadsaison am 17. Mai eröffnet. Montags ist das Bad eigenen Angaben zufolge geschlossen. Dienstags bis sonntags ist es von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Ein Eröffnungstermin für die Sommersaison 2023 im Thermalfreibad in Boppard wird noch bekannt gegeben. Grund für den späteren Start ist nach Angaben der Stadt, dass am Frischwassersystem, an dem auch die Duschen hängen, zu viele Keime festgestellt wurden. Das Leitungssystem müsse deshalb erneut desinfiziert werden. Das Badewasser in den Becken sei nicht von Keimen befallen.

Spiegelglattes und frisches Wasser im Naturfreibad Simmern. SWR

Das Naturfreibad in Simmern hat seit dem 26. Mai geöffnet. In dieser Saison sollen nach Angaben der Betreiber auch wieder Gummiboote, Flossen, Schnorchel und sonstiges Wasserspielgerät im Naturfreibad erlaubt sein.

In der Verbandsgemeinde Kirchberg startet das Kirchberger Freibad am 1. Juni in die Saison. Es ist Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen öffnet das Bad schon um 10 Uhr.

Das Freibad des Mons-Tabor-Bads in Montabaur hat seit dem 13. Mai für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Tickets können online gebucht werden.

Die Eröffnung des Naturschwimmbads Linderhohl in Höhr-Grenzhausen soll am 3. Juni stattfinden. Es soll dann täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein - montags und freitags wegen Reinigungsarbeiten erst ab 13 Uhr.

Das Freibad in Ransbach-Baumbach hat montags von 11 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.