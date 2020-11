In Boppard wird am Montag die "Lea Ackermann Stiftung" gegründet. Damit will sich die Gründerin der Frauenhilfsorganisation Solwodi in Zukunft für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen - in Afrika, aber auch weltweit. Die katholische Ordensschwester Lea Ackermann kämpft seit 35 Jahren gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Dazu hat sie die internationale Frauenhilfsorganisation Solwodi mit Sitz in Boppard gegründet, für ihr Engagement wurde sie vielfach geehrt. Im Juli übergab Lea Ackermann ihr Lebenswerk an ihre Nachfolgerin. Das Startkapital für die Stiftung von 25.000 Euro hat eine Unterstützerin gespendet, die in der Lea-Ackermann-Stiftung mitarbeiten wird.