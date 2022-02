Ein Schwerverletzter bei Autounfall

per Mail teilen

Ein Mann ist am Donnerstagabend bei Selters im Westerwald bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der L307 in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Wegen des heftigen Aufpralls sei das Auto über die gesamte Fahrbahn geschleudert worden und sei erst in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wirges wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, sein Beifahrer schwer. Nach Polizeiangaben stand der Pkw-Fahrer vermutlich unter Drogen und hatte Alkohol getrunken. Sein Führerschein wurde eingezogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.