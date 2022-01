Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hövels im Kreis Altenkirchen sind am Mittwochabend beide Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der B52 in Hövels aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende Fahrer konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen. Die Feuerwehr musste beide aus den Fahrzeugwracks befreien. Rettungshubschrauber brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser.