In der Nähe von Sargenroth im Hunsrück ist am Wochenende der Fahrer eines Motocross-Motorrads bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam am Samstagnachmittag mit seiner Maschine von einem Feldweg ab, hob von ihr ab und schleuderte mehrere Meter tief in einen angrenzenden Bach auf eine Steinplatte. Zwei Passantinnen fanden den unterkühlten Fahrer und verständigten die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest.