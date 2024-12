Schwerer Unfall bei Dernbach im Westerwald

Am Mittwochabend ist es auf der L266 bei Dernbach (Westerwaldkreis) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Fahrzeug kam laut Polizei aus bislang ungeklärtem Grund in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde das Auto so stark verformt, dass beide Personen in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt wurden.