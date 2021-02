Die Polizeistationen im nördlichen Rheinland-Pfalz melden einen sehr ruhigen Schwerdonnerstag. Auch am Abend und in der Nacht gab es den Angaben zufolge keine nennenswerten Einsätze, die Menschen hätten sich an die Vorgaben gehalten und Karneval größtenteils ausfallen lassen. Die Polizei und die Ordnungsämter hatten angekündigt, in den Karnevalstagen verstärkt zu kontrollieren, ob die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.