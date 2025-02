Die Möhnen sind los, die Rathäuser werden erstürmt, der Straßen- und Kneipenkarneval beginnt. Doch wo wird im Norden des Landes überall gefeiert?

An Schwerdonnerstag läuten traditionell um 11:11 Uhr die Möhnen in der Region Koblenz die fünfte Jahreszeit ein. Die Rathäuser in den Gemeinden werden dann erstürmt. Dort entmachten dann die Möhnen die Bürgermeister und ergaunern sich den Stadtschlüssel.

Möhnen in Mülheim-Kärlich mit Umzug und Party

Vor allem in Mülheim-Kärlich werden die Möhnen an Schwerdonnerstag ordentlich feiern und das auch mit einem Festumzug. Dieser startet um 14:11 Uhr. Im Anschluss steigt nach Angaben des Möhnen-Clubs 1950 Mülheim die längste Nacht der Möhnen mit den Partys im Zelt (ab 12 Uhr) und im Saal des Brauhauses (ab 16:30 Uhr).

In Koblenz wird ab 11:11 Uhr "Auf dem Plan" mitten in der Altstadt gefeiert. Bei einer Outdoor-Party können die Karnevalisten zusammen schunkeln.

Nach Brand: Möhnenumzug und Party in Neuwied-Engers

Nach dem Brand des Lokschuppens in Neuwied-Engers an Silvester, bei dem Materialien, Deko und Bühnenbilder für Karneval zerstört wurden, wird an Schwerdonnerstag trotzdem gefeiert. Um 14:11 Uhr zieht der Möhnenumzug durch Engers. Anschließend soll im Partyzelt auf dem Schlosshof in Engers ab 19 Uhr gefeiert werden.

Weitere Möhnenumzüge und Parties rund um Koblenz

In Heimbach-Weis feiert der Möhnenverein Weis 1935 mit einem Umzug ab 14:11 Uhr den Schwerdonnerstag. In der Festhalle steigt ab 19 Uhr die Party "11. Möhnen Dance Night". Auch gegen 14:11 Uhr kann man in Brohl am Rhein die bunten Wagen ansehen und in Rhens startet der Möhnenumzug um 14:30 Uhr.

Der Möhnenverein "Lustige Weiber" zieht in Weitersburg um 15:11 Uhr durch die Straßen - anschließend geht die Party in der Schulturnhalle weiter. In Simmern im Westerwald findet der Karnevalsumzug um 16:11 Uhr statt. Anschließend soll im Haus Siebenborn noch gefeiert werden.

Sicherheit an den Karnevalstagen

Die Polizei will nach eigenen Angaben bei den Großveranstaltungen in den nächsten Tagen Präsenz zeigen. Derzeit liegen demnach keine Erkentnisse oder Hinweise vor, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltungen an den Karnevalstagen hindeuten.

In Koblenz sollen beim Rosenmontagszug rund 200 Kräfte vor Ort sein. Zudem werde für jede größere Veranstaltung individuell ein Sicherheitskonzept von Veranstaltern und Kommunen zusammen mit der Polizei erarbeitet. Dabei gehe es auch um Schutzkonzepte für Zufahrten. Auch Videotechnik soll beispielsweise wieder in Koblenz und Boppard zum Einsatz kommen.