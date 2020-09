Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 nahe Arnshöfen (Westerwaldkreis) ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 24-Jährige sei in ein Auto mit Anhänger gefahren, das nach einer Kurve nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei kam der Mann von der Straße ab und stürzte. Er wurde notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus geflogen. Zu den beiden Insassen des beteiligten Autos gab es keine weiteren Informationen.