Schweigemarsch der Schattentöchter

Mit einem Schweigemarsch in der Koblenzer Innenstadt will der Neuwieder Verein Schattentöchter gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution protestieren. Zum so genannten „Walk for Freedom“ werden nach Vereinsangaben mehr als 100 schwarz gekleidete Teilnehmer erwartet. Der Verein Schattentöchter e.V. schätzt, dass mehr als 50 % aller Prostituierten nicht freiwillig auf den Strich gehen. Das spendenfinanzierte Projekt möchte deshalb Frauen aus der Zwangsprostitution herausholen. Zukünftig will der Verein in Schulen und Jugendclubs auch über die „Lover-Boy-Methode“ aufklären. Bei ihr bauen junge Männer enge Beziehungen auf. Sie geben dann vor in Geldnot zu sein und drängen schließlich die Mädchen, sich zu prostituieren. Darüber und über andere Themen des Vereins können sich Interessierte im Anschluss an den Schweigemarsch bis 16 Uhr auf dem Koblenzer Zentralplatz informieren.