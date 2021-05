Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Valendar einen Schwan am Rheinufer bemerkt, in dessen Schnabel sich ein Angelhaken verfangen hatte. Es handelte sich laut Polizei um eine Schwanenmutter, die mit ihren vier Küken im Bereich des Ufers schwamm. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Schwan mit einem Boot Richtung Ufer lenken. Mit einem beherzten Griff fingen die Einsatzkräfte den Wasservogel ein und entfernten den Angelhaken aus dem Schnabel des Tieres.