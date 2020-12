Ballspiele draußen bei Frost oder drinnen mit Maske: Zwischen Schülern, Lehrern und der Politik herrscht Uneinigkeit, wie der Schulsport während der Corona-Pandemie auszusehen hat.

Die Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz hat etwa kürzlich beklagt: "Vor kalter Luft brennende Lungen, gefrorene Laufbahnen, nassgeschwitzte Klamotten und keine Umkleidemöglichkeiten - so sieht der Sportunterricht aktuell aus." Draußen sei die Gefahr von Erkältungen zu groß. Drinnen gibt es laut einem Sprecher der Landesschülervertretung das Problem, dass sich Sporthallen oft zu wenig lüften lassen, um Corona-Infektionen zu vermeiden. Die Landesschülervertretung fordert daher, beim Schulsport immer auf Theorieunterricht auszuweichen.

Bewegung statt ewiges Sitzen

Nelson Djifroudi sieht das anders. Er ist Schüler am Johannes-Gymnasium in Lahnstein und sagt zum Schulsport: "Diese Abwechslung ist schon ganz gut, wenn man sowieso Präsenzunterricht hat." Sein Sportlehrer Oliver Engel ergänzt: "Viele Schüler sind in einem goldenen Lernalter, wo sie sich motorisch am besten weiterentwickeln." Bewegung dürfe den sonst lange sitzenden Schülern nicht genommen werden, zumal derzeit der Vereinssport verboten sei.

"Bewegung ist auch Prävention: Ein gesunder Körper kann besser mit Viren umgehen." Oliver Engel, Sportlehrer am Johannes-Gymnasium in Lahnstein

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz begrüßt die Fortführung des Schulsports mit Corona-Auflagen. Schon vor der Pandemie hätten sich viele Schüler zu wenig bewegt, sagt GEW-Mitglied Jochen Sachsenhauser. Gerade die Jüngeren hätten viel Bewegungsdrang - den gelte es zu fördern.

Maske tragen - auch in Sporthallen

Und auch das Bildungsministerium in Mainz betont in einem Leitfaden: "Der Schulsport leistet auch in Zeiten der Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bewegung, Spiel und Sport sind wichtige Elemente des schulischen Alltags." Sie müssten an die Pandemie angepasst werden.

Das Bildungsministerium empfiehlt deshalb in seinem Leitfaden: "Bei trockener Witterung sollte der Sportunterricht vorzugsweise im Freien stattfinden." Dort könne auf die Maske verzichtet werden. Beim Unterricht in Innenräumen müssen Schüler ab der fünften Klasse dagegen einen Mund-Nasen-Schutz tragen - auch in Sporthallen.

Der Zwölftklässler Nelson Djifroudi sagt: "Wir achten da auf Mindestabstände und machen nicht so anstrengende Sachen, damit wir nicht so viele Aerosole ausstoßen." Kontaktsportarten seien nicht möglich. Bälle beispielsweise würden vorher und nachher desinfiziert.