per Mail teilen

In Altenkirchen im Westerwald ist am Mittwoch ein Schulkind bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das elfjährige Mädchen auf dem Rückweg von der Schule unvermittelt auf die Straße getreten, um sie zu überqueren. Ein vorbeifahrendes Auto habe nicht mehr bremsen können. Das Kind wurde den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und verletzt. Es kam in ein Krankenhaus.