Viele Schulen bleiben Provisorien

Viele Schulgebäude im Ahrtal sind nach der Flutkatastrophe immer noch nicht wieder nutzbar. Der Kreis Ahrweiler hat jetzt für die sieben Schulen in seiner Trägerschaft ein Konzept zur Unterbringung der Schüler für die kommenden Monate vorgestellt. Einige Schulen des Kreises sollen demnach zumindest teilweise bald wieder genutzt werden. Beim Peter-Joerres-Gymnasium beispielsweise strebt der Kreis an, bis spätestens Ende des Jahres die Klassenräume im Obergeschoss wieder zu nutzen. Diese seien von der Flutwelle verschont geblieben. In Kürze sollen auch an der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr wieder 34 Klassenräume zur Verfügung stehen. Für das Are-Gymnasium hingegen soll im Innovationspark Grafschaft ein Ersatzschulstandort errichtet werden. Das Hochwasser im Juli hat nach Angaben des Kreises an den Kreisschulen Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro angerichtet. Betroffen sind etwa 5.900 Schüler.