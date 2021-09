per Mail teilen

Die L73 muss in der Nacht zum Dienstag ab dem Ortsausgang Schuld in Richtung Insul für eine Nachtbaustelle voll gesperrt werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilte, haben erneut starke Regenfälle am vergangenen Wochenende dazu geführt, dass ein Bereich des Fahrbahnrandes unterspült wurde.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 01.10 andauern. In der Zeit ist die Straße jeweils zwischen 21:00 und 05:00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Winnerath, Reifferscheid und Adenau.