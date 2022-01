Gemeinde benötigt keine freiwilligen Aufräum-Helfer mehr

Die Aufräumarbeiten für freiwillige Helfer in Schuld im Ahrtal sind größtenteils abgeschlossen. Ortsbürgermeister Helmut Lussi sagte dem SWR, es sei fast alles getan, was freiwillige Helfer tun könnten. Er habe deswegen darum gebeten, dass die Helfer nun in anderen Teilen des Ahrtals eingesetzt werden. Ab Montag werde es aus diesem Grund auch kein kostenloses Essen mehr in Schuld geben. Es sei großartig, wie viel mit Hilfe der Freiwilligen in nur drei Monaten geschafft worden sei. Nun gehe es an den Wiederaufbau. Die Planungen gingen hier nicht so schnell voran, wie er sich das wünsche. Er hoffe aber auf den Bau einer Brücke über die Ahr im Frühjahr, sagte Lussi. Die Herausforderung sei nun, Planungsbüros zu finden, die die Unmengen an Aufträgen in der Region erfüllen könnten.