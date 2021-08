Wenige Wochen ist es her, dass die Flutkatastrophe ganze Orte in Rheinland-Pfalz zerstört hat und viele Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Der SWR will auch weiterhin unterstützen und veranstaltet am 9. September zugunsten der Betroffenen ein Benefizkonzert in der Arena Trier: mit Fury in the Slaughterhouse, Julia Neigel und Jupiter Jones. Tickets gibt es ab sofort. #zusammenhalten im Südwesten: Am Freitag, 10. September, strahlt das SWR Fernsehen ab 20:15 Uhr live aus der Arena Trier eine Benefizsendung mit Konzertausschnitten aus. Unter SWR.de/hochwasserhilfe werden ebenfalls ab Freitag, 10. September, die Konzerte in voller Länge gezeigt. mehr...