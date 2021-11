Schüsse in Feldkirchen? Scheiben von zwei Bussen zerstört

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, ob am Wochenende in Neuwied auf zwei Linienbusse geschossen wurde - möglicherweise mit einer Druckluftwaffe.

Nach Polizeiangaben waren am späten Samstagabend an einer Haltestelle in Neuwied-Feldkirchen an dem Bus plötzlich zwei Scheiben zerborsten - nachdem der letzte Fahrgast ausgestiegen war. Der Busfahrerin war danach ein dunkles Auto aufgefallen, das davonraste.

Während die Polizei ihre Aussage aufnahm, hielt ein weiterer Linienbus an. Der Fahrer sagte, an seinem Bus sei während der Fahrt die Heckscheibe zerbrochen - nur wenige hundert Meter vom ersten beschädigten Bus entfernt. Die Polizei vermutet, dass auch er aus einem Auto heraus beschossen wurde. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Polizei bittet nun Zeugen darum, sich zu melden.

Busse gehören der Firma Zickenheiner

Die Firma Zickenheiner, der die beiden betroffenen Busse gehören, bestätigte den Vorfall auf SWR-Anfrage. Beim ersten Bus habe es sich um die Linie 76 gehandelt. Zu den Schüssen sei es gegen 23 Uhr an der Haltestelle Blindenschule gekommen. Nachdem die Scheiben zerborsten waren, wurde die Fahrt nicht fortgesetzt.

In Feldkirchen kam es am Wochenende zu Schüssen auf zwei Busse. SWR

Ein Sprecher des Busunternehmens sagte: "Wir sind schockiert von dem Vorfall und hoffen, dass er schnellstmöglich aufgeklärt wird." Zur Höhe des Schadens könne noch keine Auskunft gegeben werden - die Polizei sei noch dabei, an den Bussen Spuren zu sichern.

Schüsse auf parkende Fahrzeuge gibt es häufiger

Zu Sachbeschädigungen durch Druckluftwaffen kommt es in Rheinland-Pfalz immer wieder mal. Im vergangenen Jahr kam es beispielsweise auf der Bahnstrecke Mayen - Limburg zu einem möglichen Beschuss zweier Regionalbahnen. Eine Untersuchung der gesplitterten Fensterscheiben ergab nach Polizeiangaben, dass diese mit einem Gegenstand unbekannter Herkunft beschossen wurden.



Mitte Juni meldete die Polizei aus Trier mehrere Schüsse auf parkende Fahrzeuge in Mettweiler. Hierbei ging eine Scheibe zu Bruch und es entstanden Lackschäden an den Fahrzeugen. Im August wurde in Otterbach im Kreis Kaiserlautern vermutlich durch Schüsse aus einem Luftgewehr ein Fahrzeug beschädigt.