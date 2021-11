100-jähriges Firmenjubiläumm von Schottel

Der Hersteller von Schiffsantrieben, die Schottel GmbH mit Hauptsitz in Spay am Rhein, begeht am Sonntag ihr 100-jähriges Firmenjubiläum. Wegen der Corona-Pandemie sind jedoch nach Firmenangaben alle offiziellen Feierlichkeiten in diesem Jahr abgesagt.

Am 21. November 1921 gründete Josef Becker in Spay einen Handwerksbetrieb. Mit seiner Erfindung eines rundum steuerbaren Ruderpropellers im Jahr 1950 schrieb er weltweit Schifffahrtsgeschichte. Eine Vielzahl von Entwicklungen rund um Schiffsantriebe folgte- bis heute. Parallel zum Markterfolg wuchs die Schottel zu einem Unternehmen mit Standorten in Spay, Dörth und Wismar sowie 14 Niederlassungen auf fast allen Kontinenten. Allein im Mutterwerk und im Dörth im Hunsrück beschäftigt die Firma nach eigenen Angaben heute rund 600 Mitarbeitende. Aktuell sei geplant, ein neues Logistikzentrum in Dörth zu bauen.