SCHOTTEL kauft türkische Firma

Die SCHOTTEL-Gruppe aus Spay am Mittelrhein hat nach eigenen Angaben die Mehrheit an dem türkischen Unternehmen Elkon erworben und erweitert damit ihre Angebotspalette. Wie der Hersteller für Schiffsantriebe weiter mitteilt, seien beide Unternehmen in der Vergangenheit unabhängig voneinander mit Aufträgen von unterschiedlichen Schiffstypen wie Fähren, Schleppern oder großen Frachtschiffen angefragt worden. Mit der Übernahme würden jetzt beide voneinander profitieren. SCHOTTEL werde damit sein Portfolio um alles erweitern was mit der Erzeugung, Verteilung, Speicherung und dem Management von elektrischer Energie an Bord von Schiffen zu tun habe.