Dichter Schneefall und umgestürzte Bäume führen nach Angaben der Polizei im Norden des Landes zu Verkehrsbehinderungen. Rund um Gebhardshain und Wissen im Westerwald seien Autofahrer in den Graben gerutscht, verletzt sei aber niemand. Auch in Emmelshausen im Hunsrück und in Ulmen in der Eifel hat sich den Angaben zufolge eine Schneedecke gebildet. Die Straßenmeistereien seien im Einsatz.