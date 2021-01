Polizei und Ordnungsamt sind am Wochenende wieder in den Wintersportgebieten in der Eifel und im Westerwald im Einsatz. Sie wollen Verkehrschaos verhindern und Verstöße gegen die Corona-Regeln ahnden.

In Adenau in der Eifel haben die Beamten am Wochenende Falschparker im Blick. Außerdem werde kontrolliert, ob die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Straßensperrungen seien nicht geplant, heißt es von der Polizei. An der Hohen Acht musste die Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Platzverweise und Corona-Bußgelder ausstellen.

Auch am Schanzerkopf in der Ortsgemeinde Argenthal im Hunsrück will die Polizei konsequent gegen Corona- und Verkehrsverstöße vorgehen. Im Westerwald ist das Skigebiet Schorrberg in Bad Marienberg gesperrt. Außerdem seien zusätzliche Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Nach Polizeiangaben kontrollieren sie besonders an den Rodelhängen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

Neues Verkehrskonzept geht auf

Am Salzburger Kopf bei Stein-Neukirch im Westerwald hatte sich die Lage am vergangenen Wochenende laut Polizei verbessert. Ein neues Konzept für die Tagestouristen verhinderte demnach lange Staus auf den Zufahrtswegen und vor den Parkplätzen. Besonders stark frequentierte Parkplätze waren gesperrt worden. Stattdessen wurden an anderen Stellen größere Flächen für Autos freigeräumt.