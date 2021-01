per Mail teilen

Die Polizei im nördlichen Rheinland-Pfalz zieht ein gemischtes Fazit zu der Situation in den Rodel- und Wandergebieten am Wochenende. Rund um die Hohe Acht sei der Verkehr teils zum Erliegen gekommen.

Dort habe die Polizei mehrere Platzverweise und Corona-Bußgelder ausstellen müssen. Die Menschen seien der Aufforderung, zuhause zu bleiben, in vielen Fällen nicht nachgekommen.

Neues Verkehrskonzept geht auf

Die Situation am Salzburger Kopf im Westerwald dagegen habe sich verbessert, hieß es von der dortigen Polizei. Ein neues Konzept für die Tagestouristen hat am Wochenende habe die Lage am Salzburger Kopf im Westerwald deutlich verbessert. Lange Staus auf den Zufahrtswegen und vor den Parkplätzen habe es kaum mehr gegeben, heißt es von der Polizei aus Westerburg.

Im Vorfeld wurden dafür einige besonders stark frequentierte Parkplätze gesperrt. Stattdessen wurden an anderen Stellen größere Flächen für Autos freigeräumt. Zusätzliche Einsatzkräfte von der Bereitschaftspolizei sorgten dafür, dass die Touristen den Weg zu den neuen, noch nicht ausgeschilderten Parkplätzen finden konnten.

Touristen nicht ferngehalten

Nach Angaben des Ortsbürgermeisters von Stein-Neukirch sei das Ziel gewesen, die Touristenströme besser zu lenken. Man wolle die Tagesurlauber grundsätzlich nicht aus der Region fernhalten, sondern stattdessen mit dem neuen Konzept dafür sorgen, dass es nicht wieder zu solch chaotischen Zuständen komme, wie an den vorherigen Wochenenden.