Ministerin Schmitt verteidigt Tempo beim Wiederaufbau

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat das Tempo beim Wiederaufbau im Ahrtal gegen Kritik verteidigt. Im Wirtschaftsausschuss des Landtags räumte sie aber Verbesserungsbedarf in einzelnen Bereichen ein. Schmitt betonte vor allem die Erfolge beim Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur. So seien alle Brücken an der Ahr wieder hergestellt, freigegeben oder zumindest durch ein Provisorium ersetzt worden. Die B267 werde zu Beginn des Sommers wieder komplett befahrbar sein und die Ahrbrücke der B9 bei Sinzig ab Spätsommer. Für den Wiederaufbau von Unternehmen sei bisher gut ein Drittel der Anträge bewilligt worden, im Bereich privater Gebäude knapp die Hälfte. Häufig fehle es noch an notwendigen Gutachten, so Schmitt. Auch deshalb sei von dem 30 Milliarden Euro Sondervermögen des Bundes für die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Reinland-Pfalz erst ein Zehntel abgerufen worden.