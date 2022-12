Schließung Gynäkologie und Kreißsaal in Bad Neuenahr-Ahrweiler

per Mail teilen

Schon Anfang des Monats hieß es im Kreißsaal im Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Lichter aus. Kurzfristig angekündigt, nur wenige Tage vor der Schließung. Heute schließt nun auch die Gynäkologie in der Klinik. Der Grund: Die Klinik hatte nach eigenen Angaben keine Nachfolge für den Chefarzt gefunden. Kommunalpolitik und Verbände hatten die Schließung kritisiert. Schwangere müssen jetzt für die Geburt in andere Kliniken deutlich weiter fahren. Bonn, Neuwied, Koblenz oder Andernach. Constantin Pläcking berichtet aus Bad Neuenahr.