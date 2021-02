Die Parfümerie-Kette Douglas schließt landesweit fünf Filialen, darunter auch jeweils eine Filiale in Koblenz und in Andernach. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens gesagt und damit einen Bericht der Rhein-Zeitung bestätigt. In Koblenz sind von der Schließung den Angaben zufolge neun Beschäftigte betroffen. Die Filiale im Forum Mittelrhein schließt nach Angaben einer Verdi-Sprecherin Ende September. Wie viele Mitarbeiter in Andernach von der Filial-Schließung betroffen seien, konnte die Unternehmenssprecherin nicht sagen, auch nicht ab wann die Filiale schließe. Bundesweit werden den Angaben zufolge etwa 60 von mehr als 430 Geschäften aufgegeben. Konzern-Chefin Tina Müller sagte, damit reagiere Douglas auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet.