Mendig: Schleiereule gestohlen?

In Mendig ist eine Schleiereule aus ihrem Gehege verschwunden. Nach Angaben der Polizei ist die Eule gestohlen worden, oder jemand hat die Tür des Geheges geöffnet und das Tier ist ausgebüxt.

Wie die Polizei mitteilt gibt es bisher keine Hinweise, wo die Schleiereule sein könnte. Das könne zumindest ein Indiz dafür sein, dass das Tier gezielt gestohlen wurde. Das Tier ist seit Donnerstag aus dem privaten Gehege verschwunden.

Schleiereulen haben Wert von etwa 1.000 Euro

Außerdem spricht für einen Diebstahl der Wert: Schleiereulen sind bei Sammlern beliebt und kosten schnell über 1.000 Euro. Auch die Besitzerin aus Mendig geht von einem Diebstahl aus, da ihr nach eigener Aussage vor sechs Jahren schon einmal ein Uhu gestohlen wurde.

Schleierhaftes Verschwinden der Schleiereule

So eine Schleiereule wäre laut Polizei wahrscheinlich aufgefallen, wenn sie sich noch in der Nähe aufhalten würde. Schleiereulen sind vor allem durch ihre schneeweiße Farbe sehr auffällig. Sie verstecken sich auch eher nicht in Wäldern, da sie kaum natürliche Feinde haben, sondern rasten zum Beispiel auf Dachfirsten oder in großen Löchern von Mauerwerken.