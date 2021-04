Der Mangel an Bauholz macht vielen Handwerksbetrieben im Norden von Rheinland-Pfalz zunehmend Probleme. Nach Angaben der Kreishandwerkerschaft Mittelrhein sind vor allem Dachdecker und Zimmereien betroffen. Der Markt für Bauholz sei wie leer gefegt, heißt es beispielsweise von Zimmereien und Schreinereien im Westerwald und in Ahrweiler. Die Preise für Schnitt und Schichtholz aus Tanne oder Fichte hätten sich mehr als verdoppelt. Außerdem komme es zu Lieferengpässen. Ein Grund für die Bauholz-Knappheit ist nach Einschätzung von Fachleuten der Boom im Export. Vor allem Fichtenholz werde zurzeit nach China aber auch in die USA exportiert, da dort mehr für das Holz gezahlt werde, als in Europa. Im Wald liege zwar noch viel Borkenkäferholz. Das könne derzeit aber nicht verarbeitet werden, weil die Kapazitäten der Sägewerke ausgeschöpft seien.