Vier Schlägereien auf Kirmes im Westerwald

Bei mehreren Schlägereien auf der Kirmes in Horressen (Westerwaldkreis) ist in der Nacht ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann erlitt einen Nasen- und Jochbeinbruch und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge heute Nacht vier Mal zu Schlägereien auf der Kirmes ausgerückt. Alle Beteiligten im Alter zwischen 15 und 44 Jahren waren zum Teil stark betrunken. Die Hintergründe konnten noch nicht geklärt werden. Ein 21 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach kam in Polizeigewahrsam, nachdem er randalierte und einen Rollladen zerstörte.