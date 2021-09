Wegen Schimmel geschlossene Kita soll in Schule umziehen

Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Haus Nazareth in Betzdorf Bruche sollen in eine leerstehende Schule umziehen, so Bürgermeister Geldsetzer. Hintergrund ist, dass das Gesundheitsamt die Kita des Bistums Trier vergangene Woche wegen Schimmelbefall geschlossen hat. Eine erste Besichtigung der Schule gestern sei positiv gewesen, das Landesjugendamt habe bereits zugestimmt. Nun müssen TÜV und Gesundheitsamt noch ihr Okay geben. Der Bürgermeister hofft auf eine schnelle Lösung, da die Kinder derzeit von den Eltern zu Hause betreut werden müssten. Die Stadt Betzdorf möchte die Kita vom Bistum Trier kaufen, sanieren und danach selbst betreiben.