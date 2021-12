Schimmel in weiterer Kita des Bistums Trier

Nach der Schließung einer Kita in Betzdorf vor einigen Wochen wegen Schimmelbefalls steht das Bistum Trier erneut in der Kritik. In Mayen ist eine weitere Kita in der Trägerschaft des Bistums von Schimmel befallen. Wie das Bistum auf SWR-Nachfrage mitteilt, ist die Finanzierung der Sanierung noch nicht geklärt. Zudem müssten in den kommenden Jahren zwei weitere Kitas in Mayen saniert werden, die ebenfalls in der Trägerschaft des Bistums seien. Wann die Kitas saniert werden sollen, sei noch unklar.