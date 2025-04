per Mail teilen

Auf dem Rhein bei St. Goarshausen waren am frühen Mittwochmorgen zwei Schiffe zusammengestoßen. Die Schifffahrt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Mittlerweile ist der Rhein laut Polizei wieder freigegeben.

Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) mitteilte, hatte ein mit 1.400 Tonnen Benzin beladenes Tankschiff gegen 1 Uhr morgens ein entgegenkommendes Schiff seitlich touchiert. Anschließend habe sich das beladene Schiff auf der rechten Rheinseite festgefahren.

Noch in der Nacht konnte das Benzin aus dem festgefahrenen Schiff nach Angaben des WSA in andere Tanks umgepumpt werden. Am Vormittag wurde das Schiff laut Polizei dann freigeschleppt und konnte seine Fahrt fortsetzten. Die Schifffahrt auf dem Rhein sei danach wieder freigegeben worden.

Schifffahrt zwischen Bingen und St. Goar zwischenzeitlich gesperrt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings trat den Angaben zufolge in das leckgeschlagene Tankschiff im Bereich des Bugs Wasser ein. Die Besatzung konnte das Leck aber abdichten, Benzin trat nicht aus. Das zweite Schiff wurde nicht beschädigt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Wegen des Unfalls war die Schifffahrt zwischen Bingen und St. Goar flussabwärts für etwa neun Stunden gesperrt.

Ursache für Schiffsunfall auf dem Rhein noch unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt kann nach eigenen Angaben noch nicht sagen, ob der niedrige Wasserstand auf dem Rhein eine Rolle bei dem Unfall gespielt hat.